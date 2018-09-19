"Ликвидировать опасность войны": КНДР и Южная Корея подписали всеобъемлющее военное соглашение

На саммите Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына было подписано всеобъемлющее военное соглашение

Министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му во время саммита глав двух стран в Пхеньяне подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере.

Как сообщает Yonhap, документ направлен на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.

Соглашение является частью усилий по обеспечению соглашения прошедшего саммита, цель которого - остановить "все враждебные действия" друг против друга и "ликвидировать опасность войны".

Детали документа пока неизвестны.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.