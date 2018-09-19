19 сентября 2018, среда

"Ликвидировать опасность войны": КНДР и Южная Корея подписали всеобъемлющее военное соглашение

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На саммите Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына было подписано всеобъемлющее военное соглашение

На саммите Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына было подписано всеобъемлющее военное соглашение

Министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му во время саммита глав двух стран в Пхеньяне подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере.

Как сообщает Yonhap, документ направлен на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.

Соглашение является частью усилий по обеспечению соглашения прошедшего саммита, цель которого - остановить "все враждебные действия" друг против друга и "ликвидировать опасность войны".

Детали документа пока неизвестны.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове