Ликвидация ядерного полигона в КНДР: Ким Чен Ын пригласил инспекторов для подтверждения

Лидер КНДР Ким Чен Ын просит инспекторов подтвердить ликвидацию и демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что полигон Пхунгери был ликвидирован ещё в мае властями КНДР, но этому не было официального подтверждения.



Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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