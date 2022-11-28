Может ли Кремль ликвидировать Лукашенко: анализ соратника Тихановской по нацбезопасности 28 ноября, 11:43 Пока что Лукашенко обеспечивает России определенную стабильность, напоминает Валерий Сахащик (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

Устранение Александра Лукашенко принесло бы России ненужную ей нестабильность в Беларуси, к тому же белорусский диктатор позаботился о системе личной охраны, что снижает такие риски.

Так прокомментировал версию о гипотетической ликвидации Лукашенко в интервью Радио НВ Валерий Сахащик, член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности.

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25 ноября Институт Роберта Лансинга (американский аналитический центр в сфере исследований глобальных угроз и демократии, Robert Lansing Institute, RLI) сообщил со ссылкой на источники в российском военном руководстве, что Кремль якобы принял решение о ликвидации Лукашенко и надеется таким радикальным образом вовлечь белорусскую армию в войну против Украины, получив над ней больший контроль.

Однако Сахащик, бывший подполковник и командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте, а ныне соратник Тихановской, заявил, что «не особо верит» в такую версию.

«Я думаю, что у Лукашенко настолько хорошо поставлена система его личной охраны, что весьма трудно к нему подобраться и что-либо сделать, — отметил Сахащик. — Я очень хорошо знаю людей, которые занимают руководящие посты первой величины в Совете безопасности и Вооруженных силах. Несмотря на то, что многие из них этнические русские, что их ничего не связывает с Беларусью, я все равно не очень верю в то, что они могли бы физически устранить Лукашенко».

По его словам, сама система отбора руководящих кадров в Беларуси «не предполагает возможности человеку решительному, с какой-то волей, способному на серьезный поступок, туда попасть».

«Поэтому думаю, что нет. Я не очень верю в то, что Россия собиралась устранить [Лукашенко]. В этой непростой ситуации для России какая-то стабильность ей тоже нужна. Как бы то ни было, на сегодняшний день Беларусь предоставляет России свою территорию, свои полигоны, свои аэродромы, стартовые площадки. И для России это неплохо», — аргументировал Валерий Схащик свою позицию.

Он также напомнил, что Россия может опасаться, не послужит ли смерть Лукашенко «триггером для нового всплеска» протестов. «Ведь эти сотни тысяч, миллионы людей, которые выходили в 2020 году, никуда не делись. [Их количество] только увеличились, потому что каток репрессий катится дальше — все новых и новых людей осуждают невинно. И каждый человек, прошедший через репрессии, становится врагом режима», — напомнил он.

В сообщении RLI говорилось, что российское ГРУ якобы прорабатывает сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко, после чего его обязанности будут возложены на действующего генсека ОДКБ Санислава Зася, лояльного России и находящегося под контролем ГРУ. После этого Зась должен объявить о присоединении Беларуси к России в качестве автономного образования — якобы для предотвращения военной угрозы Беларуси со стороны Украины и Польши. Также будет запущен пропагандистский нарратив, утверждающий, что покушение на Лукашенко было организовано Вашингтоном.