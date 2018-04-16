Лига арабских государств поддержала ракетные удары западной коалиции в Сирии

Восток и Запад в этот раз вместе

Лига арабских государств призвала к международному расследованию смертоносного применения химического оружия по гражданскому населению в Сирии и поддержали последовавшую за этим ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ЛАГ осудила вмешательство Ирана в дела другого государства.

Саудовская Аравия и ее союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химических объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан - осудили их.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

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Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.