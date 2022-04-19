Лидеры стран Запада согласились усилить давление на Кремль

19 апреля, 21:08
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Лидеры западных стран подтвердили важность тесной координации в отношении поддержки Украины (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

Лидеры западных стран подтвердили важность тесной координации в отношении поддержки Украины (Фото:Ralphs_Fotos/Pixabay)

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Лидеры стран Запада согласились с необходимостью оказать большее давление на Россию и усилить международной изоляции Москвы, говорится в заявлении правительства Италии.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Отмечается, что 19 апреля, ​​премьер-министр Италии Марио Драги провел видеоконференцию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Японии Фумио Кишидой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, председателем ЕС Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Была выражена сильная обеспокоенность по поводу продолжения продолжающихся боевых действий и необходимости как можно скорее достичь прекращения огня, чтобы положить конец страданиям населения», — говорится в заявлении.

Лидеры западных стран подтвердили важность тесной координации в отношении поддержки Украины и выразили консенсус в отношении необходимости усилить давление на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций, и усиления международной изоляции Москвы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Москва Запад Война в Украине

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