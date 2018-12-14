Лидеры стран ЕС пришли к соглашению по бюджету еврозоны - Меркель Сегодня, 17:51 23 Цей матеріал також доступний українською Ангела Меркель

Лидеры стран Европейского Союза достигли соглашения по проекту бюджета еврозоны, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"У нас есть соглашение по проекту бюджета еврозоны", - заявила Меркель после саммита ЕС в Брюсселе, передает AFP.

Меркель также добавила, что бюджет еврозоны может также применяться к тем странам, которые "находятся на пути" к введению европейскою валюты.

Напомним, что 19 июня в ходе встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона с участием членов правительств обеих стран, стороны договорились о намерении создать единый бюджет еврозоны параллельно с существующим бюджетом ЕС.