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Лидеры стран ЕС пришли к соглашению по бюджету еврозоны - Меркель

Сегодня, 17:51
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Ангела Меркель

Лидеры стран Европейского Союза достигли соглашения по проекту бюджета еврозоны, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"У нас есть соглашение по проекту бюджета еврозоны", - заявила Меркель после саммита ЕС в Брюсселе, передает AFP.

Меркель также добавила, что бюджет еврозоны может также применяться к тем странам, которые "находятся на пути" к введению европейскою валюты.

Напомним, что  19 июня в ходе встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона с участием членов правительств обеих стран, стороны договорились о намерении создать единый бюджет еврозоны параллельно с существующим бюджетом ЕС.

Теги:   Бюджет Еврозона Ангела Меркель Евросоюз

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