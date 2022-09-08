Байден обсудил с мировыми лидерами помощь Украине 8 сентября, 22:33 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден в четверг, 8 сентября, обсудил с союзниками и партнерами помощь Украине.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в переговорах в режиме видеоконференции участвовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, премьер Японии Фумио Кисида, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда и премьер Великобритании Лиз Трасс, а также представители Франции и Евросоюза.



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В Белом доме заявили, что целью переговоров было подчеркнуть продолжающуюся международную поддержку Украины, в том числе военную и экономическую, а также «постоянное принятие против России мер, необходимых для привлечения Кремля к ответственности за его агрессию». Также союзники обсуждали, как Россия использует энергоресурсы в качестве оружия, и поставки энергоносителей в Европу.

8 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 675 млн долларов, который будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и так далее.

В четверг в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

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