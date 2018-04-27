Лидеры Северной и Южной Корей выехали к месту проведения переговоров

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После переговоров лидеры двух стран должны посадить символическое дерево

После переговоров лидеры двух стран должны посадить символическое дерево

Главы Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин выехали к месту проведения переговоров - в деревню Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын готов обсудить с южнокорейским президентом все вопросы, которые касаются улучшения отношений между странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Планируется, что встреча лидера КНДР с Мун Чжэ Ином начнется в 10:30 по местному времени (04:30 по Киеву).

Ранее агентство сообщало, что после встречи лидеры двух Корей посадят символическую сосну на военно-демаркационной линии (установлена по результатам перемирия в 1953 году) в районе населенного пункта Гоян. Рядом с деревом расположат камень с надписью Мир и процветание.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности встречи президента Южной Кореи и Ким Чен Ына.

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