Лидеры Северной и Южной Корей в будущем будут встречаться регулярно

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о необходимости регулярных встреч. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что они необходимы для оживления диалога и обмена мнениями.

Следующая встреча состоится уже 1 июня.

Ким Чен Ын поблагодарил своего южнокорейского коллегу за помощь в организации саммита 12 июня в Сингапуре, на котором запланирована встреча между лидерами КНДР и США. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, настоял на более интенсивной подготовке к саммиту 12 июня, чтобы в его ходе положить конец "истории войн и конфронтации". Президент Южной Кореи также призвал Пхеньян и Вашингтон убрать "недоразумение путем прямой коммуникации".

Как отмечает южнокорейское лидер Ким Чен Ын готов к "полной денуклеаризации", хотя и опасается, не угрожает ли это существованию его режима.

Напомним, 26 мая Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чем Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели незапланированную встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

На встрече Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" встретиться с Трампом.

24 мая Президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлено "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

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Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

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Позже Трамп сообщил, что США и КНДР ведут продуктивные переговоры о возвращении к проведению саммита. По его словам, запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может произойти.