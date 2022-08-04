Лидеры Сербии и Косово обсудят урегулирование конфликта через две недели 4 августа, 22:32 Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти планируют провести переговоры по обострению конфликта между странами. Они состоятся через две недели.

Об этом заявил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает Tanjug.

По его информации, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил Вучича и Курти к переговорам, которые состоятся 18 августа в Брюсселе.

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При этом Стано отметил, что в обсуждении также примет участие специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время разговора с президентом Сербии Александром Вучичем в среду, 3 августа, сказал, что силы KFOR под эгидой Альянса готовы вмешаться в ситуацию вокруг Косово.

Косово — частично признанное балканское государство, независимость которого признали более 100 государств-членов ООН (Украина к ним не относится). Сербия выход Косово из своего состава не признает, считая его автономным краем под названием «Косово и Метохия». Этнические сербы на севере Косово тоже не признают власть Приштины и используют сербские документы и номерные знаки.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривало временное (сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. С 1 августа 2022 года «нейтральные» или сербские документы в Косово должны были утратить силу, а все граждане Сербии — получать на границе дополнительный документ, разрешающий въезд (такая же мера действует в Сербии для людей с косовскими документами).



31 июля, за день до вступления в силу новых правил, сербы в Косово заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов. Позже полиция Косово сообщила о выстрелах со стороны сербских протестующих, а также об их столкновениях с косовскими албанцами.



Президент Сербии Александр Вучич выступил с несколькими ночными обращениями, заявив, что «мы никогда не были в более тяжелой ситуации, чем сегодня».



В ночь на 1 августа правительство Косово отложило решение о перерегистрации автомобилей с номерными знаками Сербии и удостоверений на 1 сентября. После этого решения протестующие начали разбирать баррикады, что позволило снова открыть пограничные переходы.

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