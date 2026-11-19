Участники саммита АТЭС были одеты в красные и синие шелковые шарфы (Фото: GREG BAKER/Pool via REUTERS)

Лидеры стран-участниц саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позировали для традиционного совместного фото в специально изготовленных красных и синих шелковых шарфах из Ханчжоу — города на востоке Китая, сообщает Reuters.

Местные власти Ханчжоу отметили в своем заявлении, что эти шарфы позволили продемонстрировать культурные и творческие достижения региона на международной арене.

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Эта традиция берет свое начало в 1993 году, когда тогдашний президент США Билл Клинтон подарил лидерам стран АТЭС кожаные куртки-бомберы во время первой встречи лидеров в Сиэтле. С тех пор это стало традицией — облачать лидеров в одежду или аксессуары, отражающие культуру и традиции принимающей страны, пояснило агентство.

Фото: Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS

Фото: GREG BAKER/Pool via REUTERS

19 ноября начались исторические трехсторонние переговоры президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы нераспространения ядерного оружия , а также войну в Украине.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.

Трамп уже провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. Трамп также анонсировал обсуждение этого вопроса на трехсторонней встрече.

Утром 19 ноября президент США провел переговоры с Си Цзиньпином , в ходе которых они обсудили экономическое сотрудничество США и Китая, а также таможенные пошлины.