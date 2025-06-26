Президент США Дональд Трамп принимает участие в пленарном заседании на саммите НАТО в Гааге 25 июня 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Лидеры стран НАТО, пытаясь вести дела президентом США Дональдом Трампом , самым могущественным человеком на земле, вынуждены унижаться, потакать и соглашаться, хотя в частном порядке многие из них против.

Об этом в четверг, 26 июня, в своей колонке для Bloomberg пишет британский историк, автор книг и журналист Макс Гастингс по итогам саммита НАТО в Гааге.

Как отмечает Гастингс, возможно, национальные лидеры когда-то задавались вопросом, какой была жизнь при римском императоре, и теперь они знают ее на собственном опыте.

По мнению автора колонки, никто, кроме главного гостя саммита НАТО, не поверил его утверждению, что американские и израильские бомбы отбросили Иран «на десятилетия назад».

«Но все молчали и будут молчать, чтобы не вызвать его гнев, который так легко разжечь», — отмечает Макс Гастингс.

Ряд европейцев против такой позиции, указывая, что такое умиротворение унижает континент. В свою очередь Гастингс с этим не согласен.

«Нравится нам это или нет, Трамп, по-видимому, является бесспорным хозяином самой богатой страны мира», — констатирует журналист.

Вести переговоры с Трампом необходимо, в противном случае его незаменимой поддержке наступит конец.

Наиболее острой проблемой является Украина, которая выживает только по его прихоти, отмечает Макс Гастингс. Он ограничивает военную помощь в эту страну, которую не любит. Однажды он уже приостановил поставки американского оружия, и может вновь это сделать. В то же время Европа не может компенсировать Украине то, что она получает от США.

Чтобы иметь шанс заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры, Вашингтон должен ужесточить экономические санкции и увеличить поставки оружия, пишет журналист. И, резюмирует, Гастингс, каждый член НАТО, присутствовавший на саммите в Гааге понимал это, признавая, что только их подчинение и подчинение президента Украины Владимира Зеленского могут поддержать борьбу Украины, если или пока Трамп не откажется от своего увлечения Путиным.

24−25 июня в Гааге прошел саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита настаивал на поддержке Запада для дальнейшего осуждения российского вторжения.

Однако Трамп отказался подписать подобное международное признание, поскольку опасается, что это сорвет его «мирные переговоры» с российским диктатором Владимиром Путиным.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки по России. Нынешнее коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.