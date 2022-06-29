Лидеры НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности Альянса в новой стратегической концепции
29 июня, 15:46
Участники саммита НАТО в Мадриде, 29 июня 2022 года (Фото:Kenny Holston/Pool via REUTERS)
На саммите НАТО в Мадриде в среду, 29 июня, утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
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