Когда лидеры стран НАТО готовились к саммиту в Гааге и обсуждали, как взаимодействовать с Дональдом Трампом , они поняли: одних похвал и лести мало. Высокую дипломатию превратили в искусство взвешенного подхалимства — чтобы удовлетворить самого требовательного участника и сохранить единство Альянса, считает журналист The Telegraph Дэвид Блэр.

По его словам, на саммите применили «стратегию папочки». Журналист провел параллель между встречей лидеров НАТО и Венским конгрессом 1814−1815 годов, который сопровождался балами и концертами от Бетховена, а британская делегация за это время выпила десять тысяч бутылок вина.

«Если бы генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считал, что Трамп хочет десять тысяч бутылок коллекционного вина, он бы позаботился об их доставке. А если бы ему показалось, что Трамп хочет встретиться с Бетховеном — Рютте попытался бы его воскресить. В конце концов человек, который дольше всех в истории Нидерландов находился на посту премьера — и которому, кстати, 58 лет — публично назвал Трампа „папочкой“», — пишет Дэвид Блэр.

Когда американский президент говорил об Иране и Израиле так, будто это сварливые дети, которых надо развести по углам, Рютте любезно сказал: «Тогда папе иногда приходится говорить жестко», за что Трамп наградил его самодовольной улыбкой, добавляет журналист.

По прибытию в Гаагу Дональда Трампа сразу доставили в роскошный дворец Гейс-тен-Бос — нидерландский аналог Букингемского дворца — где он поужинал вместе с другими лидерами НАТО, а затем остался на ночь как гость короля Виллема-Александра и королевы Максимы Нидерландских.

На следующее утро 25 июня, когда большинство лидеров отвечали на многочисленные вопросы журналистов, Трампу позволили войти через отдельную дверь, чтобы ему не пришлось делить внимание и сцену с «мелочью» — остальными 31 членом Альянса.

Сами сессии саммита сжали до трехчасового марафона, а итоговую декларацию сократили до минимума. Один из чиновников НАТО ранее называл такие выводы «нашей Библией», ведь в них прописывалось все, что штаб-квартира альянса в Брюсселе должна была воплощать.

Однако эта «Библия» становится все короче. Декларация Вильнюсского саммита 2023 года насчитывала более 11 тысяч слов. Прошлогодние выводы в Вашингтоне — почти 5 тысяч. А саммит с «папочкой» Трампом в Гааге содержал лишь 424 слова в пяти абзацах, добавил журналист.

Все это отражает главную истину о НАТО, которая остается неизменной с момента основания альянса в 1949 году, считает Блэр. Первый генеральный секретарь Альянса, Гастингс Исмей, сформулировал ее так: «Удерживать русских — за пределами, американцев — внутри, а немцев — внизу».

«Последняя цель, к счастью, отошла в прошлое, но первые две сегодня актуальны как никогда. К сожалению, они взаимосвязаны: чтобы удержать русских за пределами, нужно, чтобы американцы оставались внутри. Почему? Потому что один факт остается неизменным с 1949 года — и не изменится в ближайшем будущем: Соединенные Штаты — ведущая сверхдержава, чья военная мощь превосходит всю Европу вместе взятую», — пишет журналист.

США обеспечивают 66% общих расходов НАТО на оборону, тогда как остальные союзники вместе покрывают лишь треть. Именно отсюда и возникает гнев Трампа — из-за того, что Америка платит слишком много, а европейцы «бесстыдно пользуются ситуацией». Европейские союзники ожидают, что США выполнят свои обязательства по статье 5 Вашингтонского договора и придут им на помощь — даже с риском ядерной войны, — но при этом систематически не выполняют своих финансовых обязательств, отмечает Блэр.

Европейские лидеры неофициально признают, что этот существенный дисбаланс является самой большой угрозой для будущего Альянса. Они осознают необходимость изменений и понимают, что нежелание Европы увеличивать расходы на оборону создало огромное неравенство сил за столом саммита НАТО.

Очень мало международных организаций имеют одного члена, который обеспечивает полные две трети мощности. Этот простой факт дает Трампу то, что он ценит больше всего и чем с удовольствием пользуется — рычаги влияния на другие страны. Именно поэтому возникает императив — дать ему то, чего он хочет. Альтернатива, как когда-то сказал Рютте, — «изучать русский», добавляет журналист.

Короткое коммюнике саммита отражает это заметное неравенство сил, считает Блэр. Все союзники, включая Соединенные Штаты, подтвердили свою «твердую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5». Но в обмен на согласие Трампа подписать это обязательство Европа согласилась повысить оборонные расходы с нынешней цели в 2% ВВП до 3,5%, добавив еще 1,5% на связанную инфраструктуру. Так они дали «папе» все, чего он хотел, приправив это изысканной покорностью, пишет журналист.

На вопрос, почему Рютте назвал Трампа «папочкой», генсек признал, что «это вопрос вкуса».

«Нет, я так не считаю [что это унизительно]… Думаю, это скорее вопрос вкуса. Но он [Дональд Трамп] - хороший друг, и когда он делает вещи, которые заставляют нас, скажем, больше инвестировать… Вы действительно думаете, что мы имели бы такой результат саммита, если бы его не переизбрали президентом?» — сказал генсек на итоговой пресс-конференции в Гааге.

Сам «папочка» убежден, что заслуживает этого. Когда он появился на итоговой пресс-конференции — уставший, но заметно приподнятый из-за внимания, которое ему уделили, — его слова стали ярким свидетельством триумфа «стратегии папочки» Марка Рютте, добавляет Дэвид Блэр.

«Это было довольно долгое путешествие, но оно того стоило. Достигнуты невероятные результаты», — сказал Трамп.

Приглашение Трампа ночевать во дворце принесло неоспоримый успех для хозяев саммита. Трамп отметил, что «спал прекрасно», а король с королевой — «прекрасные люди». Более того, королевская чета, по его мнению, заслуживает наивысшей похвалы: «Они — будто с кастинга для кино», — добавил он.

Общий эффект стал именно таким, на который надеялся генеральный секретарь НАТО.

«Я приехал сюда, потому что это было то, что я должен был сделать. Но еду уже немного другим», — сказал американский президент.

Он рассказал, что каждый лидер говорил с «любовью и страстью» о своей стране.

«Они хотят ее [свою страну] защищать. Они были очень уважительны ко мне. Практически каждый из них сказал: „Слава Богу за Соединенные Штаты, без США мы не смогли бы иметь НАТО“», — добавил Трамп.

Однако среди «правонарушителей» осталась Испания, которая отказалась повысить свой оборонный бюджет до 5% от ВВП, и Трамп осудил это решение, назвав его «очень ужасным». Он пообещал лично вести торговые переговоры с Испанией и «заставить их платить вдвое больше».

«Папочка не всегда бывает добрым ко всем своим детям», — пишет журналист.

Ради удовлетворения Трампа «семья» сделала еще один жест — декларация саммита стала первой с 2022 года, в которой не осуждалось российское вторжение в Украину. В одном предложении третьего абзаца союзники «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине», но без объяснения причин такой поддержки.

«Если бы они открыто обвинили „другого друга папочки“ — Владимира Путина, — он бы этого не одобрил. Папочка поехал домой довольным, но угождение ему имеет свою цену», — подытожил Дэвид Блэр.