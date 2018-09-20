Лидеры КНДР и Южной Кореи поднялись на священную гору Пэктусан

Лидеры Северной и Южной Корей поднялись на гору Пэктусан

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поднялись на вершину священной для северокорейцев горы Пэктусан.

Лидеры двух стран рано утром вылетели на своих самолетах из международного аэропорта Пхеньяна и примерно через час приземлились в аэропорту Самчжиен, сообщает Yonhap.

В поездке глав двух Корей сопровождали их супруги.

После этого на машинах они в течение часа поднимались по склону горы, достигнув смотровой площадки. Затем после 10-минутного пешего подъема достигли вершины горы Пэктусан пика Чангун. Вслед за этим лидеры спустились к расположенному в кратере потухшего вулкана озеру Чхончжи и прогулялись там. Лидеров сопровождали члены официальной делегации.

Совместное посещение горы Пэктусан было предложено северокорейской стороной для того, чтобы укрепить личные отношений лидеров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Во второй половине дня состоится прощальный обед, после чего южнокорейский президент вылетит в Сеул.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.