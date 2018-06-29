Лидеры ЕС приняли соглашение по преодолению миграционного кризиса

Почти десятичасовые переговоры лидеров ЕС в Брюсселе увенчались принятием соглашения, призванного решить миграционный кризис. Премьер Италии, ранее блокировавший подписание итогового документа, согласился поставить под ним подпись.

Об этом сообщил ​председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter.

Согласно итоговому соглашению, страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами союза не предусмотрено.

Ранее Италия блокировала подписание итогового документа саммита. Теперь же премьер Италии Джузеппе Конти сообщил, что удовлетворен итогами переговоров. По его словам, условия итогового документа позволяют странам ЕС создавать на своей территории центры по приему беженцев, в которых они будут содержаться до принятия решения о предоставлении им убежища.

Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила итоги переговоров, однако отметила, что участникам саммита не удалось преодолеть все разногласия.