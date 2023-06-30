Лидеры стран ЕС поддерживают введение налога на российские активы для помощи Украине — Bloomberg 30 июня, 16:08 ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лидеры стран ЕС поддерживают планы по введению налога на прибыль, полученную от активов российского Центробанка в размере более 200 млрд евро для помощи в восстановлении Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

По словам людей, знакомых с переговорами, во время саммита в Брюсселе в четверг, 29 июня, лидеры ЕС поддержали осторожное изучение этого варианта, несмотря на ряд сложных вопросов, касающихся того, как использовать активы, находящиеся под санкциями.

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По данным источников, страны ЕС будут добиваться политической поддержки ключевых стран Большой семерки. Ожидается, что активы российского центрального банка, замороженные в ЕС, принесут около €3 млрд непредвиденной прибыли.

ЕС и США уже обсудили планы, и администрация Байдена была проинформирована о прогрессе, сказал один из источников. Обсуждения с США и другими странами продолжатся в ближайшие дни и недели.

Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.