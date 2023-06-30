Лидеры стран ЕС поддерживают введение налога на российские активы для помощи Украине — Bloomberg

30 июня, 16:08
Поделиться:
ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лидеры стран ЕС поддерживают планы по введению налога на прибыль, полученную от активов российского Центробанка в размере более 200 млрд евро для помощи в восстановлении Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

По словам людей, знакомых с переговорами, во время саммита в Брюсселе в четверг, 29 июня, лидеры ЕС поддержали осторожное изучение этого варианта, несмотря на ряд сложных вопросов, касающихся того, как использовать активы, находящиеся под санкциями.

Видео дня

По данным источников, страны ЕС будут добиваться политической поддержки ключевых стран Большой семерки. Ожидается, что активы российского центрального банка, замороженные в ЕС, принесут около €3 млрд непредвиденной прибыли.

Читайте также:

Олаф Шольц (Фото:Nadja Wohlleben/Reuters) «Открывает ящик Пандоры». Германия выступила против планов Еврокомиссии использовать замороженные активы России — FT

ЕС и США уже обсудили планы, и администрация Байдена была проинформирована о прогрессе, сказал один из источников. Обсуждения с США и другими странами продолжатся в ближайшие дни и недели.

Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Активы Восстановление Украины российские активы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X