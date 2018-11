Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit

В воскресенье, 25 ноября, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока.

Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - сообщил он Twitter.

