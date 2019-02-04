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Лидер Венесуэлы Гуайдо пообещал заручиться поддержкой Италии

Сегодня, 16:13
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EPA

Хуан Гуайдо

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого ряд стран во главе с США признали временным президентом, заявил, что сделает все возможное, чтобы заручиться поддержкой Италии.

"Мы сделаем все возможное, чтобы итальянское правительство присоединилось к поддержке - что очень важно для нас - озвученной остальной частью Европейского Союза", - сказал Гуайдо в интервью газете Corriere della Sera, передает Reuters.

Напомним, что Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы после того, как Николас Мадуро не назначил президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

Правительство Италии заявило, что не признает спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы из принципа невмешательства во внутренние дела страны.

Движение пяти звезд заявило, что никогда не признает человека, который самостоятельно провозгласил себя президентом. Лига выступила в поддержку Гуайдо.

В свою очередь президент Италии Серджо Маттарелла призвал правительство преодолеть внутренние разногласия и выразить поддержку Гуайдо.

Теги:   Венесуэла Италия

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