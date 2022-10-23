Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена увеличить помощь Украине — военную и экономическую 23 октября, 09:11 Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию американского президента Джо Байдена усилить помощь Украине, предоставив, в частности, дополнительную противовоздушную оборону.



Об этом сообщает Financial Times.

По словам Макконнелла, США и их союзники «должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии».

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Он упомянул о дополнительных системах ПВО, дальнобойной артиллерии, а также гуманитарной и экономической помощи. Политик призвал администрацию Байдена ускорить этот процесс.

"Республиканское большинство в Сенате сосредоточит свое наблюдение за обеспечением своевременной доставки необходимого оружия и большей союзнической помощи Украине", — заверил Макконнелл.

Ранее Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или двумя палатами Конгресса США. В Белом доме заверили, что обе палаты готовы поддерживать Украину до конца полномасштабной войны.