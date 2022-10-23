Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена увеличить помощь Украине — военную и экономическую
Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию американского президента Джо Байдена усилить помощь Украине, предоставив, в частности, дополнительную противовоздушную оборону.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам Макконнелла, США и их союзники «должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии».
Он упомянул о дополнительных системах ПВО, дальнобойной артиллерии, а также гуманитарной и экономической помощи. Политик призвал администрацию Байдена ускорить этот процесс.
"Республиканское большинство в Сенате сосредоточит свое наблюдение за обеспечением своевременной доставки необходимого оружия и большей союзнической помощи Украине", — заверил Макконнелл.
Ранее Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей американской помощи Украине, если республиканцы получат контроль над одной или двумя палатами Конгресса США. В Белом доме заверили, что обе палаты готовы поддерживать Украину до конца полномасштабной войны.