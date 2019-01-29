Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что разговаривал с Трампом Сегодня, 09:24 343 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо рассказал о разговоре с Трампом EPA

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, заявил, что контактировал с президентом США Дональдом Трампом.

В интервью испаноязычному телеканалу CNN он рассказал, что общался с Трампом и "другими президентами региона".



"Основное внимание было уделено путям выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле", сказал Гуайдо.

На вопрос обсуждали ли они с Трампом возможность военного решения ситуации в Венесуэле, Гуайдо ответил, что сосредоточен "на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации".

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.