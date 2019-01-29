Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что разговаривал с Трампом

Сегодня, 09:24
343
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Хуан Гуайдо рассказал о разговоре с Трампом

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, заявил, что контактировал с президентом США Дональдом Трампом.

В интервью испаноязычному телеканалу CNN он рассказал, что общался с Трампом и "другими президентами региона".

"Основное внимание было уделено путям выхода из гуманитарного кризиса в Венесуэле", сказал Гуайдо.

На вопрос обсуждали ли они с Трампом возможность военного решения ситуации в Венесуэле, Гуайдо ответил, что сосредоточен "на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации".

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Хуан Гуайдо Дональд Трамп Венесуэла США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Теннис

Вчера, 20:25

article_img
Свитолина и Ястремская не сыграют за теннисную сборную Украины из-за финансовых разногласий
Компании/Рынки

Сегодня, 08:33

article_img
Эко-френдли. Как крупнейшие производители будут внедрять многоразовые упаковки
События

Вчера, 13:30

article_img
Во Львове в детском саду отравились 10 воспитанников ясельной группы

ТОП-3 мнений

Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
27665
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
14531
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
7534
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
27665
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
15275
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
14531
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75361
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34317
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32497