Лидер Китая призывает своих военных «углубить» планирование боевых действий 6 июля, 22:17 Си Цзиньпин (Фото:AS/REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин призывает своих военных углубить планирование боевых действий, чтобы увеличить шансы на победу в реальных боях.

Об этом пишет китайское информационное агентство Xinhua.

По словам китайского президента, мир вошел в новый период потрясений и перемен, а ситуация с безопасностью Китая стала более нестабильной.

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Он сделал свои заявления во время визита в командование Восточного театра действий.

