Лидер Китая призывает своих военных «углубить» планирование боевых действий
Си Цзиньпин (Фото:AS/REUTERS)
Лидер Китая Си Цзиньпин призывает своих военных углубить планирование боевых действий, чтобы увеличить шансы на победу в реальных боях.
Об этом пишет китайское информационное агентство Xinhua.
По словам китайского президента, мир вошел в новый период потрясений и перемен, а ситуация с безопасностью Китая стала более нестабильной.
Он сделал свои заявления во время визита в командование Восточного театра действий.