Си Цзиньпин заявил, что поддерживает иранский режим 15 февраля, 05:29 Си Цзиньпин и Ибрагим Раиси (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил президенту Ирана Ибрагиму Раиси, что поддерживает действия иранского режима в «противостоянии Западу и США».

Об этом сообщает Associated Press.

Си Цзиньпин отметил, что "Китай и Иран изображают себя рядом с Москвой, как якобы противовес американской силе".

"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и устрашениям", - заявил Си Цзиньпин.

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Он подчеркнул, что Пекин "против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыв безопасности и стабильности Ирана".