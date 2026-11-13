Как утверждают источники Радио Свобода, дальнейшее оформление документов лицензии на производство ракет для Patriot задерживается на уровне заместителя министра обороны США Майкла Даффи (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет -перехватчиков для ЗРК Patriot до сих пор заблокирован в Пентагоне.

Об этом 13 ноября сообщили два источника корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Алексу Рауфоглу.

По их данным, документы для выдачи лицензии до сих пор не оформлены, несмотря на сообщение о том, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали данный вопрос ещё в октябре 2026 года.

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Как утверждают источники Радио Свобода, дальнейшее оформление документов задерживается на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.

В Пентагоне пока не прокомментировали эту информацию, подытожило «Радио Свобода».

Инфографика: NV

25 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что его американский коллега Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит лицензии на производство ракет для Patriot.

26 сентября агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа юридически обязалась потратить почти все 400 млн долларов, которые Конгресс утвердил на военную помощь Украине. При этом в пакет не войдут ракеты для систем Patriot.

15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что Украина исчерпала свои запасы перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Собеседник отметил, что почти все баллистические ракеты во время удара 14 октября не были сбиты из-за нехватки перехватчиков системы Patriot.

25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot наблюдается прогресс, но этот процесс происходит очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы предоставить Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трёх условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Президент Зеленский 11 ноября во время выступления в датском Фолькетинге заявил, что имеющиеся запасы ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot сейчас направляются на Ближний Восток, а Украине нечем сбивать российские баллистические ракеты.

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«Когда мы ищем ракеты для Patriot, чтобы защитить наши города и населённые пункты от российских баллистических атак, мы снова и снова сталкиваемся с одной и той же проблемой: ракеты уходят на Ближний Восток. А что остаётся у нас? Пустые „Патриоты“ и российские баллистические ракеты, которые в основном просто нечем сбивать», — сказал глава украинского государства.