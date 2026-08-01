Дональд Трамп уже не уверен, передаст ли Украине лицензии для производства ракет к Patriot (Фото: REUTERS/Daniel Heuer)

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, отступил от данного ранее обещания передать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, пишет The New York Times .

Как отмечает NYT, во время встречи с президентом Украины на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля Трамп заявил, что «мы дадим им право делать [ракеты] Patriot», но уже 31 июля во время встречи с членами своего кабинета сказал, что «мы об этом не договаривались» и «такие технологии тяжело отдавать».

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Трамп также упомянул о риске того, что «те, кому вы передадите технологии, однажды могут обернуться против вас».

«Если посмотреть на войны, это случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы должны это беречь», — заявил Трамп.

Инфографика: NV

NYT пишет, что некоторые противников США действительно когда-то были их союзниками и использовали оружие, которые Америка продавала им во времена союзничества. Так, в первые дни войны США против Ирана израильские авиаудары могли уничтожить некоторые из последних американских истребителей F-14, которые США продали Ирану в период правления режима шаха, павшего в результате революции 1979 года.

Газета отмечает, что соглашение, позволяющее Украине производить ракеты для Patriot, потребует, чтобы США поделились своими оборонными технологиями, а оборонные компании-производители, в том числе Raytheon и Lockheed Martin, должны были бы сотрудничать с Украиной в производстве оружия. Проект может занять месяцы или годы, и любой оборонный объект, построенный Украиной для производства своих перехватчиков, быстро станет российской целью, сказано в материале.

В ночь на 1 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 БПЛА различных типов. Основной целью удара стали Киев и Киевская область, в столице погибли девять человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что силам ПВО удалось сбить лишь одну баллистическую ракету из 27 из-за отсутствия ракет для систем ПВО Patriot. Это единственная имеющаяся у Украины система, способная сбивать баллистические ракеты, которыми Россия в последнее время все чаще массированно атакует столицу Украины.

Передача Украине лицензий для ЗРК Patriot — что известно

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После встречи с Трампом в Белом доме 28 июля Зеленский рассказал, что они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы для усиления оборонных возможностей Украины. В интервью Axios президент Украины сказал, что в ходе встречи Трамп согласился продолжить процедуру передачи Украине лицензий на производство перехватчиков для Patriot. Однако для налаживания выпуска значительного количества этого оружия все равно потребуется много времени — примерно от одного года до пяти лет, отмечало издание.

В интервью Financial Times, опубликованном 30 июля, Трамп заявил, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot. По его словам, Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

Во время заседания кабинета министров 31 июля Трамп повторил эту мысль, добавив, что «нам нужно быть очень осторожными, разрешая кому-либо их производить».

Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность производить ракеты для комплексов Patriot.