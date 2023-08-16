Министр обороны Китая предостерег от «игры с огнем» вокруг Тайваня во время визита в Россию 16 августа, 12:34 Ли Шанфу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министр обороны КНР Ли Шанфу, намекая на США, предостерег от «игры с огнем», когда речь идет о Тайване. Об этом он сказал во время выступления в России на Московской конференции по международной безопасности во вторник, 15 августа, пишет CNN, ссылаясь на китайские СМИ.



По словам министра, попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая «непременно закончатся провалом». Ли Шанфу назвал китайских военных «твердой силой в поддержке мира во всем мире» и говорит, что глава КНР Си Цзиньпин хочет «стабилизировать глобальную безопасность в мире хаоса».



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«Мы готовы работать с другими военными для укрепления взаимного доверия в военных стратегиях безопасности и практического сотрудничества в различных специализированных сферах», — сказал он.

Как пишет CNN, слова министра о Тайване перекликаются с предыдущими заявлениями китайских чиновников, но место его выступления было важным и символическим, учитывая полномасштабное вторжение России в Украину.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе.

В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость. В островном государстве считают, что КНР может готовиться к войне.

Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами, избранными лидерами и обещает оказать вооруженное сопротивление в случае китайского вторжения. Несмотря на то, что Тайвань официально признают лишь несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.