Министр обороны Китая посетит РФ и Беларусь: везет в Москву доклад 14 августа, 14:29 Ли Шанфу собирается посетить Москву и Минск на этой неделе (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via Reuters)

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь на текущей неделе.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Китая, его пригласили министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин.

Видео дня

Примечательно, что Шанфу собирается выступить с докладом на 11-й Московской международной конференции по безопасности, которую проводит РФ, начавшая полномасштабную войну против Украины.

Поездка китайского министра обороны запланирована с 14 по 19 августа.

Во время пребывания в РФ он проведет ряд встреч, а в Беларуси посетит воинские части.

Ли Шанфу был назначен министром обороны Китая в марте текущего года. В апреле он приехал в РФ, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, который состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин заявил о необходимости уважения территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, однако при этом выступил против санкций. Также в документе не было сказано о необходимости вывода оккупационных войск РФ с территории Украины.

8 августа министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе МИД государства-агрессора РФ Сергею Лаврову в телефонном разговоре, что Китай в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины будет поддерживать «независимую и беспристрастную» позицию.



