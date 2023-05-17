Спецпредставитель Китая прибыл в Киев — СМИ

17 мая, 16:36
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Ли Хуэй (Фото:МИД Китая)

Ли Хуэй (Фото:МИД Китая)

Специальный представитель Китая Ли Хуэй уже прибыл в Киев, его примет президент Владимир Зеленский, пишет France24 со ссылкой на агентство AFP.

Сообщается, что Ли Хуэй прибыл в Киев во вторник для двухдневных переговоров с руководством Украины. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал AFP, что встреча Зеленского с представителем КНР может пройти во второй половине дня. Это самый высокопоставленный китайский дипломат, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России.

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СМИ ранее сообщили, что 15 мая топ-дипломат Китая, бывший посол КНР в России Ли Хуэй начнет визиты в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. В Пекине заявили, что его визиты направлены на обсуждение «политического урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

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Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Китай КНР Владимир Зеленский Война России против Украины

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