Спецпредставитель Китая прибыл в Киев — СМИ 17 мая, 16:36 Ли Хуэй (Фото:МИД Китая)

Специальный представитель Китая Ли Хуэй уже прибыл в Киев, его примет президент Владимир Зеленский, пишет France24 со ссылкой на агентство AFP.

Сообщается, что Ли Хуэй прибыл в Киев во вторник для двухдневных переговоров с руководством Украины. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал AFP, что встреча Зеленского с представителем КНР может пройти во второй половине дня. Это самый высокопоставленный китайский дипломат, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России.



Видео дня

СМИ ранее сообщили, что 15 мая топ-дипломат Китая, бывший посол КНР в России Ли Хуэй начнет визиты в Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. В Пекине заявили, что его визиты направлены на обсуждение «политического урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.