Спецпредставитель Китая после визита в Украину: Панацеи от войны нет, сторонам нужно «взаимное доверие» 18 мая, 08:49 Ли Хуэй (Фото:МИД Китая)

Спецпредставитель правительства Китая Ли Хуэй, встретившийся в Киеве с украинскими чиновниками, заявил, что «панацеи для разрешения кризиса нет».

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР, пишет CNN.

В нем сказано, что, кроме главы МИД Дмитрия Кулебы, Ли Хуэй встретился с президентом Владимиром Зеленским. Официально украинская сторона об этом пока не сообщала. В Киеве спецпредставитель Китая повторил: Пекин готов быть «мирным посредником» в урегулировании развязанной Россией полномасштабной войны, которую КНР называет «украинским кризисом».

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«Не существует панацеи в разрешении кризиса. Все стороны должны начать с себя, накопить взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров», — заявил посланник Си Цзиньпина.

Ли Хуэй находился в Киеве с визитом 16−17 мая. Во время встречи Кулеба подчеркнул ему, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или заморозку войны.

Также спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу и Францию.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.