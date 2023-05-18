Визит спецпредставителя Китая в Киев: на Банковой раскрыли первые детали встречи 18 мая, 12:03 Ли Хуэй находился с двухдневным визитом в Киеве (Фото:МИД Китая)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг по ситуации с безопасностью в Украине для правительственной делегации Китая во время визита спецпредставителя КНР Ли Хуэя.

Как сообщили в пресс-службе ОП, во время брифинга представители украинской власти подчеркнули, что украинцы защищают свою территорию и действуют исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН.

Видео дня

Ермак подчеркнул, что Украина стремится к установлению устойчивого и справедливого мира, восстановлению своей территориальной целостности, как это предполагает украинская формула мира.

Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они рассказали спецпредставителю Китая о десяти пунктах формулы мира президента Владимира Зеленского.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской формулы мира», — отметил Ермак.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и замглавы ОП Роман Машовец рассказали делегации КНР о ситуации на фронте, потерях врага и недавних массированных ракетных атаках войск РФ на объекты гражданской инфраструктуры, а также жертвах оккупантов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец поднял вопрос украинских военнопленных, среди есть которых не только военные, но и гражданские.

Он сообщил о военных преступлениях, совершаемых РФ.

Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отдельно остановилась на депортации Россией украинских детей и их незаконном усыновлении на территории страны-агрессора.

Также на брифинге обсуждалась зерновая инициатива и преступные действия РФ на захваченной Запорожской АЭС.

Ли Хуэй находился в Киеве с визитом 16−17 мая. Во время встречи Кулеба отметил, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или заморозку войны.

По данным СNN, Хуэй встретился с Зеленским и заявил, что «панацеи для разрешения кризиса нет».

Также спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу и Францию.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Украину и еще несколько стран специального представителя по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден дружбы от диктатора Владимира Путина.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.