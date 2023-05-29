Китай отреагировал на данные о предложениях своего спецпосланника по территориальным уступкам РФ. Сослались на главу МИД Украины 29 мая, 15:35 Ли Хуэй (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

В Китае отреагировали на информацию The Wall Street Journal о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который пытается, «политически урегулировать» развязанную Россией полномасштабную войну, во время своего турне по странам Европы якобы выступил там за то, чтобы отдать ей оккупированные территории Украины.



Спикер МИД Китая Мао Нин во время брифинга в понедельник, 29 мая, отвергла эти данные, сообщает CNN.



«Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он контактировал со всеми сторонами, и ни одна из них не указывала на то, что спецпосланник Ли Хуэй делал предложения, о которых сообщает Wall Street Journal», — заявила она.

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По словам спикера, Ли Хуэй подробно изложил позицию Китая и «укрепил международный консенсус» во время встреч «со сторонами, которые имеют отношение» к полномасштабной войне, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС в Брюсселе и Россию, завершив свое турне, в которое его отправил Си Цзиньпин для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» войны.

26 мая WSJ сообщила, что он якобы призвал прекратить огонь и сохранить за РФ право контролировать временно оккупированные территории Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг эту информацию. Он рассказал, что связался с коллегами в тех столицах, которые посещал Ли Хуэй, и ни один из них не подтвердил, что о таком велись переговоры.

16−17 мая Ли Хуэй находился с визитом в Украине. Для него провели брифинг, а глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: Украина не воспринимает никаких предложений, которые предусматривают потерю территорий или замораживание войны. Спецпредставитель Китая заявил, что «панацеи от войны нет и надо начать с себя, чтобы накопить взаимное доверие».

