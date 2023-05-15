«Мирная миссия» Пекина. Топ-дипломат Китая сегодня начинает тур по Украине, России и ряду стран Европы 15 мая, 09:20 Ли Хуэй (Фото:REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti)

В понедельник, 15 мая топ-дипломат Китая начнет тур по Украине, России и ряду городов Европы, в Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение «политического урегулирования» войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Специальный представитель Китая по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй посетит Польшу, Францию и Германию во время многодневной поездки.

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Ли является самым высоким китайским чиновником, посетившим Украину после полномасштабного российского вторжения.

Это произошло спустя несколько недель после того, как китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Киев и еще несколько стран специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



Им стал Ли Хуэй, который был послом КНР в России с 2009 по 2019 год и получивший Орден Дружбы от диктатора Владимира Путина.