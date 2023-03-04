Начнет работу летом. Украина подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра по расследованию агрессии России 4 марта, 20:00 Представители Совместной следственной группы, Евроюста и генпрокурор Костин (Фото:НВ)

Украина вместе с Совместной следственной группой и Евроюстом подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра расследования агрессии России. Это первый шаг на пути создания спецтрибунала, который будет судить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает корреспондент NV с конференции United for Justice, на полях которой было подписано соглашение.



Как рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, центр будет создан в Гааге на базе Евроюста. Ожидается, что он приступит к работе в июле.

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«Именно сегодня мы начали эту работу: мы провели дискуссию о том, как будет работать этот центр и прокуроры из каких стран будут участвовать в его работе и будут его составной частью. В основном это будут прокуроры из стран-участниц совместной следственной группы [Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Румынии]. Но мы также рассматриваем привлечение прокуроров из других стран, которые могут присоединиться к этой работе», — рассказал Костин.

По его словам, создание центра станет первым практическим шагом на пути создания специального международного трибунала, который будет судить Путина и его окружение.

Ранее правительство Нидерландов поддержало предложение Украины создать международный Реестр ущерба, нанесенного российской агрессией.

