Лещенко передал оригиналы документов по «черной бухгалтерии» Партии регионов в ГПУ Сегодня, 14:13 564 Цей матеріал також доступний українською НВ Лещенко рассказал о документах, которые передал в ГПУ НВ

Народный депутат Сергей Лещенко передал в Генпрокуратуру оригиналы документов по «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурирует экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

«Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР», — написал нардеп в своем Facebook

Он пояснил, что среди документов есть оригинальные с подписями Манафорта и печатью компании «Дэвис Манафорт».

«Они позволяют отследить перевод одной из сумм, которая фигурирует в „амбарной книге“ Партии регионов. Среди документов есть и перевод от Януковича на Манафорта в 750 тысяч долларов со счета офшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане», — рассказал Лещенко.

Нардеп добавил, что аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в «черной бухгалтерии» Виктора Януковича.

Напомним, 31 мая 2016 года команда Украинской правды, в частности — народный депутат Сергей Лещенко, опубликовала материал о «черной бухгалтерии» Партии регионов, исходя из которого общая сумма затрат на политические нужды клана Януковича составила более $66 миллионов.

В материалах «черной бухгалтерии» ПР также оказалась фамилия Пола Манафорта — американского политтехнолога, который на то время возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа.

11 мая 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал депутата Верховной Рады Сергея Лещенко «врагом» главы Белого дома.

«Я решил отменить поездку в Украину, потому что не хочу ехать к группе людей, которые являются врагами президента США. Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя — Лещенко, который обнародовал «черную книгу», — заявил Джулиани.

Лещенко ответил, что Джулиани стал жертвой дезинформации со стороны главы ГПУ Юрия Луценко.