Leopard. Германия не исключает предоставления Украине боевых танков — вице-канцлер Хабек

8 января, 20:34
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Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Берлин не исключает поставок Украине боевых танков Leopard в будущем, заявил вице-канцлер Германии министр экономики Роберт Хабек в интервью каналу ARD в воскресенье, 8 января.

Как пишет Welt, он также анонсировал дальнейшую военную помощь Киеву.

«Будут приниматься дальнейшие решения. Нет, конечно, это [передача Украине танков Leopard] не исключено», — сказал Хабек.

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Инфографика: NV

Берлин последовательно отказывался передавать их Киеву, хотя США были не против этого. Сейчас ведутся переговоры, а в социал-демократической партии говорят, что не хотят самостоятельно действовать в этом вопросе, поскольку предоставление танков осуществляется в координации с другими партнерами НАТО.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

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6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Роберт Хабек Война России против Украины танки Leopard

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