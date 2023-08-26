«Пора российской империи распадаться». Немцы руками собирают танки, а их оружейная индустрия заходит в Украину — интервью с послом Макеевым 26 августа, 09:38 NV Премиум Посол Украины в Германии Алексей Макеев (Фото:Niels Starnick / Bild / Oleksii Makeiev / Facebook)

Украина должна победить в этой войне. В этом уже убеждено немецкое общество, говорит посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

По его мнению, пора уже и российской империи распадаться, ведь она уже показывает свою слабость.

В интервью Radio NV Макеев рассказал, что делает Германия для достижения вышеуказанных целей, какое оружие уже предоставляет Украине и еще предоставит, а также о сотрудничестве Киева и Берлина в производстве вооружений.

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— В России упал самолет с главарем частной армии Вагнер Евгением Пригожиным. Сообщается, что он погиб, как и руководство группы Вагнер. Как обсуждают в Германии этот факт? О чем говорят? Какой это сигнал для Запада?

— Все интересуются. Все, конечно, спрашивают информацию друг у друга, и у меня спрашивают. Но у меня нет инсайтов, нет разведки.

Впрочем, немцам абсолютно понятна позиция: что бы ни сообщалось из Москвы, надо 20 раз проверять; доверять тому, что говорит Москва, совершенно нельзя.

Но это попадает в тот нарратив, который постепенно укореняется, мы пытаемся этот нарратив распространить в Германии: Россия показывает слабость. Россия показывает слабость во внутреннем положении.

Каждая империя всегда распадается, и уже пора и этой империи распадаться. И успехи Вооруженных сил Украины на фронте также этому существенно способствуют.

— Каким образом можно донести этот действительно очень важный месседж, что Россия показывает слабость в контексте этой истории с Пригожиным? Выглядит оно очень театрализовано. Путин находится на сцене с оркестром в Курске, а именно в это время падает самолет с его врагом — с человеком, который якобы осмелился поднять бунт. Как объяснить немцам или немецким чиновникам, что это признак слабости, а не наоборот?

— Такие процессы не происходят в стабильных системах. Гражданские самолеты не сбивают в воздухе силами ПВО или они не взрываются просто так в воздухе. Все понимают даже по реакции официальной Москвы — «упал самолет». Лавров, кажется, где-то в Южной Африке высказался: «Ничего страшного не произошло. Самолеты каждый день в России вроде бы падают». Это все не способствует какому-либо доверию тому, что сообщается из Москвы.

А почему ослабление? Все видели сначала мятеж [группы] Вагнер и Пригожина. Все видят смену высшего руководства вооруженных сил. Все видят, что Россия не способна выполнить свои стратегические и тактические цели в Украине. Это все свидетельствует о слабости режима.

Как это доносить до немцев? Методичной работой посредством встреч, через СМИ, через разговоры с общественностью, с гражданами.

— А на что можно оказывать давление в Германии? Мы слышали о чувстве вины, что в 2014 году не среагировали, еще раньше не было политической воли для того, чтобы дать билет в НАТО Украине. А что работает?