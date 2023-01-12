Позиция Шольца по поставке танков Leopard Украине зависит от Байдена — Politico 12 января, 07:35 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard Украине зависит от президента США Джо Байдена, пишет издание Politico со ссылкой на двух неназванных немецких официальных лиц.

Ранее издание сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ. представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие танки Leopard 2.

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7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.