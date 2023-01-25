Танки Leopard помогут Украине защитить себя и одержать победу — генсек НАТО 25 января, 16:51 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что танки Leopard 2, которые Германия и другие страны Европы планируют передать ВСУ, помогут Украине защитить себя и одержать победу.

В Twitter генсек поприветствовал решение правительства Германии передать Украине немецкие танки, а также разрешить их реэкспорт из других стран Европы.

«В критический момент войны с Россией они могут помочь Украине защитить себя, победить и в как независимое государство», — пишет генсек.

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Ранее 25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Техника, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, может быть отправлены в Украину примерно через три месяца.

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СМИ сообщают, что второй батальон танков Leopard собирают поляки и норвежцы, а третий батальон прибудет из США примерно с 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом не сообщалось.

19 января Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.