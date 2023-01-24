Нидерланды рассматривают возможность передать ВСУ 18 боевых танков — премьер 24 января, 21:45 Марк Рютте (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Нидерланды рассматривают возможность передать Украине 18 боевых танков Leopard 2, которые они арендовали у Германии.

«Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить», — сказал премьер-министр Марк Рютте в комментарии Frankfurte Allgemeine Zeitung.

В коалиции с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, «мы готовы это рассмотреть», сказал премьер. Рютте добавил, что решения пока нет, но отметил, что этом важный сигнал.

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Ранее СМИ сообщали, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.