Нидерланды готовы заплатить за поставку Leopard для Украины — глава Минобороны 19 января, 22:14 Танк Leopard 2 (Фото:US Army photo by Spc. Javon Spence)

Нидерланды готовы оплатить поставку в Украину танков Leopard в составе коалиции стран-союзниц, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, страна ранее заплатила за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и готова поступить также с танками Leopard немецкого производства.

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«Это определенно то, что мы хотели бы сделать», — сказала Оллонгрен.

Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить танки Leopard в Украину в составе коалиции. Все подобные шаги требуют разрешения Берлина.

«Мы все ждем, чтобы узнать, какова будет позиция Германии по этому поводу, но я сторонник попыток найти решение и попытаться отправить танки в Украину», — сказала Оллонгрен.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует для начала собрать танковую бригаду из Leopard.

Агентство Reuters сообщало, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.