Минобороны Германии потвердело передачу ВСУ 25 танков Leopard 1

9 августа, 16:18
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Ранее эти танки использовали в бельгийской армии (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Ранее эти танки использовали в бельгийской армии (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, которые ранее концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии.

Об этом сообщило Минобороны ФРГ в комментарии DW.

Берлин уточнил, что речь идет о 25 танках Leopard 1, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и двух учебных танках.

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Инфографика: NV

Ранее бельгийские СМИ писали, что в понедельник, 7 августа, в Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, которые приобрела неизвестная страна. Позже газета Handelsblatt уточнила, что выкупил у Бельгии 50 танков немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall, чтобы переоснастить их и передать примерно 30 из них Украине.

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Речь идет о танках, которые использовали в бельгийской армии. Они были сняты с эксплуатации несколько лет назад. Тогда, чтобы сэкономить, руководство бельгийской армии решило снять с вооружения все тяжелые гусеничные машины, заменив их на более легкие бронемашины на колесах.

Бельгия ранее отказалась передавать танки Leopard 1 Украине из-за того, что они «слишком дорогие в эксплуатации».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Германия Бельгия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Rheinmetall Война России против Украины танки Leopard Leopard 1

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