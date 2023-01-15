Посол в ФРГ Макеев: Танки Leopard для Украины жизненно важны, для дискуссий времени крайне мало 15 января, 20:34 Алексей Макеев (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что немецкие танки для Украины «жизненно важны». Он призвал Берлин как можно скорее передать Leopard 2.

Об этом он сказал в интервью dpa, которое цитирует DW в воскресенье, 15 января.

По словам Макеева, немецкое оружие «спасает жизнь»: зенитные комплексы помогают перехватывать ракеты, а танки помогут освобождать территории и «зверств оккупантов там будет меньше».

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«Немецкое вооружение, немецкие танки жизненно важны. У нас очень мало времени для дискуссий. Мы ожидаем, что и наши союзники понимают это и будут поступать должным образом. Мы не просим немецких или американских солдат, а только оружие», — подчеркнул дипломат.

Ранее гендиректор немецкого концерна Rheinmetall заявил, что компания не сможет передать Украине танки Leopard в этом году даже если решение правительства будет завтра. По его словам, поставки затянутся до начала 2024-го.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и должна согласовывать их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет мешать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» в вопросах поставки ВСУ оружия.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard, передать их готовы уже пять стран.