Немецкие СМИ сообщили, кто купил у Бельгии 50 танков Leopard для Украины

8 августа, 21:49
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Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Немецкая компания Rheinmetall купила у Бельгии танки Leopard 1 для Украины, утверждает издание Handelsblatt.

По их данным, компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

Сообщается, что компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.

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Инфографика: NV

Ранее бельгийские СМИ писали, что в понедельник, 7 августа, в Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, которые приобрела неизвестная страна. По их данным, танки выехали в Украину после капитального ремонта через Германию и Италию.

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Речь идет о танках, которые использовали в бельгийской армии. Они были сняты с эксплуатации несколько лет назад. Тогда, чтобы сэкономить, руководство бельгийской армии решило снять с вооружения все тяжелые гусеничные машины, заменив их на более легкие бронемашины на колесах.

Бельгия ранее отказалась передавать танки Leopard 1 Украине из-за того, что они «слишком дорогие в эксплуатации».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Бельгия танки Leopard Leopard 1

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