Правительство Германии рассмотрит заявку Польши на передачу танков Украине «с необходимой срочностью» 24 января, 16:36 Танк Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)

Правительство Германии получило заявку Польши на передачу немецких танков Leopard 2 Украине и планирует рассмотреть ее «с необходимой срочностью».

Об этом сообщил представитель немецкого правительства в комментарии агентству dpa, сообщает Spiegel.

Он подтвердил, что польская заявка на экспорт получена. По его словам, такие заявки будут «рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия».

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Инфографика: НВ

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.