Правительство Германии рассмотрит заявку Польши на передачу танков Украине «с необходимой срочностью»

24 января, 16:36
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Танк Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)

Танк Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)

Правительство Германии получило заявку Польши на передачу немецких танков Leopard 2 Украине и планирует рассмотреть ее «с необходимой срочностью».

Об этом сообщил представитель немецкого правительства в комментарии агентству dpa, сообщает Spiegel.

Он подтвердил, что польская заявка на экспорт получена. По его словам, такие заявки будут «рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия».

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Инфографика: НВ
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Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

https://www.youtube.com/embed/65TVzDw1UAY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Танки Германия танки Leopard

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