Правительство Германии рассмотрит заявку Польши на передачу танков Украине «с необходимой срочностью»
Танк Leopard 2А5 (Фото:NewsLubuski / East News)
Правительство Германии получило заявку Польши на передачу немецких танков Leopard 2 Украине и планирует рассмотреть ее «с необходимой срочностью».
Об этом сообщил представитель немецкого правительства в комментарии агентству dpa, сообщает Spiegel.
Он подтвердил, что польская заявка на экспорт получена. По его словам, такие заявки будут «рассматриваться с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия».
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard.
По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.
Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.
23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.