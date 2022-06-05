Испания готова передать Украине 40 танков Leopard и зенитные комплексы — СМИ 5 июня, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Испания готова передать Украине боевые танки Leopard 2A4, пишет El Pais (Фото:Vestman/flickr)

Испания готова передать Украине расконсервированные боевые немецкие танки Leopard 2A4 и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники газеты заявили, что ВСУ могут получить около 40 танков, которые еще предстоит отремонтировать. Они уже десять лет находятся на складах базы материально-технического обеспечения испанской армии в Сарагосе и являются частью партии из 108 единиц, которые Берлин продал Мадриду в 1995 году.

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Также, по данным El Pais, Испания предложила Киеву провести в Латвии учения по их использованию. Там испанская армия развернула контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E. Второй этап инструктажа украинских танкистов будет проходить уже в Испании.



Кроме того, Мадрид уже завершает поставки Киеву батарей зенитных ракет Shorad Aspide, которые армия Испании заменила другой, более современной системой, пишет газета. Решение об отправке могут принять после переговоров координационного центра по вооружению Украины в Штутгарте.

Предложение о поставке ЗРК и обучении танкистов прозвучало во время визита в Киев 21 апреля испанского премьера Педро Санчеса, но из-за сложности операции долгое время продолжались переговоры. До сих пор Испания доставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение типа гранатометов С-90 и пулеметов.



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