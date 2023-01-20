«Цена — пролитая украинская кровь». Глава МИД Польши раскритиковал промедление с поставками танков ВСУ

20 января, 20:54
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Танки Leopard 2 во время учений (Фото:Бундесвер)

Танки Leopard 2 во время учений (Фото:Бундесвер)

Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал действовать немедленно в вопросе поставок танков Leopard для Украины.

В Twitter он подчеркнул, что вооружение Украины для отражения российской агрессии — это не «какое-то упражнение для принятия решений».

«Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно», — пишет он.

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Инфографика: НВ

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине.

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Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, в которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

https://www.youtube.com/embed/Rrpsc9EKva0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Танки Збигнев Рау танки Leopard

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