Германия боится поставок Leopard в Украину, как черт святой воды — премьер Польши 19 января, 21:01 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия боится поставок немецких танков Leopard 2 в Украину, как «черт святой воды».

Об этом сообщает The Guardian.

Моравецкий отметил, что он «умеренно пессимистичен» в отношении того, что Германия даст другим странам разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.

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«Я умеренно скептичен, умеренно пессимистичен, потому что немцы защищаются от этого, как черт защищается от святой воды», — сказал Моравецкий.

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При этом представитель правительства Германии заявил, что до сих пор не получен запрос от какой-либо страны о разрешении на реэкспорт танков немецкого производства в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует для начала собрать танковую бригаду из Leopard.

Агентство Reuters сообщало, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.