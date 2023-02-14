Украинцы уже тренируются на переданных Канадой танках Leopard 2 — Минобороны 14 февраля, 12:04 ВСУ уже учатся на танках Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что четыре боевых танка Leopard 2A4, которые Канада обещала передать Украине, уже находятся в Польше, и бойцы ВСУ уже учатся на них.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Мы уже как страна объявили о передаче четырех Leopard 2 Польше. И это уже произошло. Эти танки в Польше, и мы учим украинских военных пользоваться этими танками», — сказала она перед министерской встречей НАТО.

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По ее словам, несмотря на географическое расстояние Канада отправила танки, они уже «на земле» и 25 военных вооруженных сил Канады в Польше обучают украинских военных на Leopard 2A4.

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26 января Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства. Она добавила, что количество переданных танков может увеличиться, но это будет решаться в координации с партнерами.