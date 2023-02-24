Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны и танки Leopard 2 — премьер 24 февраля, 17:31 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристорссон объявил, что его страна передаст Украине новый пакет военной помощи, который будет включать танки Leopard 2 и системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

«Швеция присоединяется к так называемой леопардовой семье в поддержку Украины посредством передачи шведских танков Leopard 2», — написал он в Twitter.

Кристорссон добавил, что новый пакет военной помощи также включает дополнительные компоненты ПВО.

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«Мы будем и дальше помогать Украине победить в войне», — написал премьер-министр.

Шведский ресурс SVT уточнил, что Швеция отправит в Украину зенитные ракетные комплексы IRIS-T и Hawk.

Ранее СМИ сообщали, что Швеция решила присоединиться к танковой коалиции и передать Украине десять танков Leopard 2 для борьбы против оккупационных войск РФ.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна уже передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.