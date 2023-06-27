Концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов 27 июня, 12:19 Танки Leopard 2A4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo)

Немецкий концерн Rheinmetall планирует передать Украине 14 боевых танков Leopard 2A4. Их будут поставлять от имени правительства Нидерландов.

Об этом сообщает Tagesshau, ссылаясь на заявление компании.

Правительство Германии поддержало такую договоренность. Обойдется такой заказ в «трехзначную сумму» на миллионы евро, пишет издание.

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Ранее в Дании говорили. что вместе с Нидерландами заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2. Первые планируют передать в январе 2024-го, остальные — в течение того же года.

Также Копенгаген анонсировал предоставление Украине 100 танков Leopard 1, поставки которых начнутся летом. По словам и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, до конца 2023 года Копенгаген хочет передать не менее 80.

Инфографика: NV